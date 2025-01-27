ЦИК Белоруссии сообщил о победе Лукашенко на выборах с 86,82% голосов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время голосования на выборах Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Согласно предварительным данным Центризбиркома, победу на президентских выборах в Белоруссии одержал действующий президент Александр Лукашенко, набравший 86,82% голосов избирателей, сообщил глава ЦИК Игорь Карпенко.

"Александр Лукашенко получил 5 136 293 голоса, что составило 86,82% избирателей", - заявил Карпенко в понедельник на пресс-конференции в Минске.

Глава белорусского ЦИК уточнил, что в выборах приняли участие 85,6% избирателей.

Все соперники Лукашенко набрали менее 5% голосов: Олег Гайдукевич - 2,02%, Анна Канопацкая - 1,86%, Сергей Сыранков - 3,21%, Александр Хижняк - 1,74%. Против всех проголосовали 3,6% избирателей.

Финальная пресс-конференция по итогам президентских выборов в Белоруссии пройдет 3 февраля.