В ЦИК Белоруссии не поступали жалобы на нарушения на президентских выборах

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Центризбирком Белоруссии не получал жалоб после президентских выборов, заявил "БелТА" председатель комиссии Игорь Карпенко.

"Нет, пока жалобы не поступали", - сказал он.

По его словам, ЦИК приступает к приемке протоколов с территорий, готовит итоговое заседание комиссии, где подведет окончательные итоги.

"И с момента публикации постановления Центральной избирательной комиссии они будут официально утверждены", - добавил Карпенко.

27 января ЦИК Белоруссии сообщил, что действующий президент Александр Лукашенко выиграл выборы с 86,82% голосов при явке 85,7%.