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В Евросоюзе назвали президентские выборы в Белоруссии фиктивными

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - В Евросоюзе заявили, что не считают состоявшиеся в Белоруссии выборы свободными, и пообещали продолжить санкционное давление на белорусские власти. Об этом сообщает дипломатическая служба ЕС.

"Сегодняшние фиктивные выборы в Беларуси не являются ни свободными, ни справедливыми. Народ Беларуси заслуживает настоящего права голоса в вопросе о том, кто управляет его страной", - говорится в заявлении Верховного представителя по иностранным делам Каи Каллас и комиссара по вопросам расширения Марты Кос.

В ЕС считают, что в Белоруссии подавляются права человека, ограничиваются участие в политическом процессе и доступ к независимым СМИ.

В заявлении содержится призыв к Минску "немедленно и безоговорочно освободить всех политических заключенных - более тысячи произвольно задержанных, в том числе сотрудника Представительства Европейского союза".

ЕС продолжит вводить ограничительные и целевые меры против властей Белоруссии, "одновременно оказывая финансовую поддержку гражданскому обществу, демократическим силам Беларуси в изгнании, а также культуре Беларуси".

"Как только Беларусь встанет на путь демократического перехода, ЕС готов поддержать страну в стабилизации ее экономики и реформировании ее институтов", - сказано в заявлении.

По данным белорусского Центризбиркома действующий президент Александр Лукашенко получил на выборах 86,82% при явке 85,7%.

Евросоюз Белоруссия Марта Кос Кая Каллас
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