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Эстонский национальный авиаперевозчик Nordica признан банкротом

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Харьюский уездный суд в Эстонии во вторник признал национального авиаперевозчика Nordica банкротом.

"Авиакомпания Nordica подала заявление о банкротстве 20 ноября 2024 года. Авиакомпания и связанные с ней предприятия также сообщили о сокращении 272 работников", - сообщил портал телерадиовещания ERR.

Nordic Aviation Group была создана в 2015 году. До осени 2019 года авиакомпания летала под собственным брендом из Таллина, но впоследствии была реорганизована в фирму, предлагающую услуги субподряда другим авиакомпаниям. По состоянию на конец октября 2024 года в Nordica работали 579 человек, в том числе 286 - в Эстонии.

При учреждении авиакомпании власти внесли в ее капитал 40,2 млн евро, общая сумма вложений государства в Nordica за время ее работы составила почти 70 млн евро.

Попытки приватизировать Nordica, которые продолжались с декабря 2023 года, закончились безрезультатно. Согласно поданному в суд заявлению Nordica о банкротстве, сумма задолженности предприятия превышала стоимость его активов на 38 млн евро.

Эстония Nordica
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