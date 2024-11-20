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Эстонская авиакомпания Nordica прекратит деятельность из-за отсутствия инвестора

Эстонская авиакомпания Nordica прекратит деятельность из-за отсутствия инвестора
Фото: Fabrizio Gandolfo/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Эстонская государственная Nordic Aviation Group (NAG), в которую входят авиакомпании Nordica и Xfly, планирует прекратить деятельность и подать заявление о собственном банкротстве, поскольку не смогла привлечь инвестора.

"Была надежда, что Ларс Тюсен (владелец датской авиакомпании Jettime и миноритарий латвийской airBaltic - ИФ), потенциально сможет сделать эти компании частными, но 18 ноября 2024 года Nordic Aviation Group, которая управляет Nordica и Xfly, сообщила, что он не будет инвестировать", - говорится в материалах глобального авиационного сервиса Aerotime Hub.

Правительство Эстонии инициировало процесс приватизации компании в конце 2023 года. "Государство продает Nordica, поскольку компания предлагает только аутсорсинговые услуги, и нет оснований предполагать, что она может начать предлагать услуги перелетов. Поэтому авиакомпания не имеет стратегического значения для эстонского государства", - сообщала правительственная пресс-служба.

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Национальный аудитор страны после проверки бизнеса Nordica пришел к выводу, что правительство Эстонии недостаточно компетентно, чтобы выступать в качестве владельца сложного авиационного бизнеса.

В апреле 2024 года было решено не продолжать переговоры с двумя компаниями, подавшими заявки на покупку NAG. Их предложения не соответствовали условиям эстонских властей.

В октябре этого года NAG потеряла контракт с основным партнером SAS на обслуживание внутренних маршрутов в Швеции. Шведская компания заявила об убыточности данного сотрудничества, после чего было предложено продать Nordica Ларсу Тюсену. Сделка предполагала, что самолеты Nordica как минимум на 60% будут покрыты контрактами.

Обсуждение вопроса приватизации велось на прошлой неделе, но в понедельник "потенциальный инвестор сообщил нам о своем намерении не продолжать приватизацию, поскольку связанные с ней риски были слишком высоки", - пояснила глава наблюдательного совета NAG Кадри Ланд. "Поэтому правление проинформировало наблюдательный совет о своем намерении прекратить деятельность Nordic Aviation Group и Xfly и начать необходимые процедуры для подачи заявления о банкротстве", - добавила она.

Компания сообщила своим сотрудникам и партнерам о намерении подать заявление о банкротстве.

"Наша цель - передать лизингодателям самолеты, которые используют Nordic Aviation Group и Xfly, в кратчайшие возможные сроки, скорее всего в ближайшие дни. Это сопровождается всеми соответствующими формальностями, применимыми к процедуре банкротства, включая уведомление Эстонской кассы по безработице", - сказал генеральный директор NAG Ремко Алтуис.

По данным Aerotime Hub, текущий активный флот Nordica и Xfly включает один A320-200 и три Bombardier CRJ 900ER. На сайте Nordica сообщается, что ее парк насчитывает 19 самолетов, в том числе девять Bombardier CRJ 900, девять ATR72-600 и один Airbus A320.

NAG была основана в октябре 2015 года, когда правительство искало возможность создать преемника обанкротившегося флагманского авиаперевозчика Estonian Air. При создании компании основными целями были обеспечение авиасообщения с Таллином, создание конкуренции на авиационном рынке и коммерчески устойчивая деятельность. В 2019 году NAG прекратила полеты, поскольку изменившийся к тому времени с приходом международных авиаперевозчиков рынок уже не позволял ей выгодно конкурировать. Группа сосредоточилась на предоставлении услуг аренды самолетов, экипажей, технического обслуживания и страхования (ACMI, Aircraft, Crew, Maintenance and Insurance).

Консолидированный чистый убыток концерна в первом полугодии 2024 года составил 8,2 млн евро, что на 7,9% превысило показатель аналогичного периода прошлого года (7,6 млн евро). Доходы снизились на 21,3% и составили 33,2 млн евро.

Nordica Estonian Air Xfly Nordic Aviation Group Ларс Тюсен
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