Нетаньяху 4 февраля проведет переговоры с Трампом в Белом доме

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху станет первым иностранным лидером, который проведет в США очные переговоры с американским президентом Дональдом Трампом после его инаугурации, сообщают во вторник израильские СМИ.

Согласно канцелярии Нетаньяху, встреча в Белом доме намечена на вторник, 4 февраля.

16 января Нетаньяху в телефонных беседах поблагодарил Трампа и покидавшего свой пост Джо Байдена за помощь в заключении соглашения по сектору Газа.

Ранее сообщалось, что Трамп распорядился снять запрет, введенный прежней администрацией на поставки Израилю авиабомб весом 2 тыс. фунтов (около 907 кг).