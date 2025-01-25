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Трамп распорядился возобновить поставки авиабомб класса МК-84 в Израиль

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп распорядился снять запрет, введенный прежней администрацией, на поставки Израилю авиабомб весом 2 тыс. фунтов, сообщает Axios.

"Со складов США в Израиль отправят 1,8 тыс. бомб класса МК-84", - говорится в публикации.

Источники портала утверждают, что "в ближайшее время бомбы весом 2 тыс. фунтов будут загружены на корабли и отправлены в Израиль".

Весной прошлого года бывший президент США Джо Байден заявлял, что в случае вторжения израильской армии в Рафах (юг сектора Газа), Вашингтон остановит поставки снарядов, бомб и прочего вооружения Израилю.

По данным портала, данное решение коснулось авиабомб 500 и 2 тыс. фунтов.

Дональд Трамп Израиль авиабомбы
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