Путин поручил организовать международный форум по беспилотным системам

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил организовать в текущем году международный форум по беспилотным системам и пригласить на него иностранных ученых, разработчиков и предпринимателей.

"Организовать уже в текущем году международный форум по беспилотным системам. Предлагаю пригласить на него ученых, разработчиков, предпринимателей из других стран, чтобы обстоятельно обсудить вопросы сотрудничества в этих перспективных развивающихся отраслях, - сказал Путин во вторник на совещании по вопросам развития беспилотной авиации.

Кроме того, глава государства поручил правительству организовать "жесткий" мониторинг выполнения показателей нацпроекта по развитию беспилотных авиасистем и "в целом по всем направлениям, связанным со становлением этой новой отрасли".

"Такая работа должна вестись постоянно, буквально в режиме реального времени с тем, чтобы своевременно реагировать на возникающие проблемы. Их нужно решать максимально быстро в тесной координации между министерствами, ведомствами, госкомпаниями, частным бизнесом и регионами", - подчеркнул Путин.