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Путин велел к июню продумать план создания инфраструктуры для единого пространства дронов

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и "Роскосмосу" к 1 июня текущего года определить план работы по созданию наземной и спутниковой инфраструктуры для создания единого пространства для полетов беспилотников как в атмосфере, так и в космосе.

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"Необходимо быстрее внедрять принципиально новые механизмы управления и координации полетов всех типов воздушных судов от небольшого коптера до дальнемагистральных самолетов и космических аппаратов. Речь о том, чтобы выстраивать так называемую бесшовную архитектуру воздушного и космического пространства, где все объекты связаны и безопасно, эффективно взаимодействуют между собой", - сказал он на совещании по вопросам развития беспилотной авиации во вторник.

"Для этого, безусловно, нужно формировать наземную инфраструктуру и создавать спутниковые группировки. Уже к 1 июня текущего года нужно определить детальный, поэтапный план данной работы. Прошу коллег из правительства и "Роскосмоса" снять все межведомственные противоречия, определить необходимые параметры этих группировок", - продолжил Путин.

Он сказал, что уже обсуждал эту идею с главой "Роскосмоса" Юрием Борисовым и тот ее поддержал.

"Поэтому здесь сопротивления не будет, здесь нужно просто договориться", - сказал в связи с этим Путин.

Владимир Путин Роскосмос
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