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Полиция Финляндии составила около 50 уголовных протоколов на просителей убежища из РФ

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Национальное бюро расследований (НБР) Финляндии обнародовало во вторник обновленные данные о потенциально опасных лицах, прибывших с осени 2023 года через границу с Россией в поисках убежища.

"По данным НБР, полиция составила около 50 уголовных протоколов, в которых проситель убежища, прибывший через восточную границу с осени 2023 года, находится в Финляндии по подозрению в совершении преступления", - сообщает портал телерадиовещания Yle.

В полиции не уточняют конкретные случаи, но говорят, что в первую очередь подозрения касаются преступлений против жизни и здоровья, а также преступлений против собственности.

Кроме того, полицейским стало известно о большем количестве лиц, подозреваемых в преступлениях сексуального характера, незаконного обращения наркотиков, дорожно-транспортных нарушений, а также о предполагаемых преступлениях против властей.

С августа 2023 года через восточную границу в Финляндию въехали около 1,3 тыс. граждан третьих стран, отмечается в публикации.

По этой причине в конце 2023 года было принято решение о закрытии пунктов пропуска на границе с Россией, но и после этого было несколько несанкционированных пересечений границы.

По данным Yle, 35% просителей убежища после прибытия исчезли.

Финляндия россияне убежище
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