Министр обороны Финляндии назвал пока нереальным открытие границы с Россией

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Финляндия не планирует открывать границу с Россией, в настоящее время это нереально, заявил газете Keskisuomalainen министр обороны страны Антти Хяккянен.

"Мы не собираемся открывать границу. Мы знаем, что у России есть стремление срезу же продолжить направлять потоки мигрантов в Финляндию", - сказал он.

Ранее посол России в Хельсинки Павел Кузнецов предложил финской стороне открыть границу.

По словам Хяккянена, Финляндия должна усилить контроль в сферах общей безопасности, "независимо от того, идет ли речь о безопасности границ, кабелей или сделках с недвижимостью".

"В текущей ситуации Россия не может рассчитывать на продолжение туризма и торговли", - сказал глава Минобороны.

"На данный момент официальный диалог между странами может касаться главным образом приграничного сотрудничества и работы посольств", - заявил Хяккянен, обосновав свою точку зрения ситуацией на Украине.

При этом он отметил, что не стал бы делать слишком поспешные выводы о сближении между Россией и США. Он призвал сдержанно относиться к риторике президента США Дональда Трампа и его администрации.

Власти Финляндии в 2023-2024 годах неоднократно принимали решения о закрытии всех восьми пассажирских переходов на восточной границе, мотивируя это организованным, по их мнению, российской стороной массовым пропуском к финской границе мигрантов из третьих стран. Они рассматривают это как "гибридные атаки" со стороны России и угрозу безопасности.

В апреле 2024 года правительство сообщило, что оставит закрытой границу с Россией "вплоть до дальнейшего уведомления".