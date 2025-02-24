Поиск

Министр обороны Финляндии назвал пока нереальным открытие границы с Россией

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Финляндия не планирует открывать границу с Россией, в настоящее время это нереально, заявил газете Keskisuomalainen министр обороны страны Антти Хяккянен.

"Мы не собираемся открывать границу. Мы знаем, что у России есть стремление срезу же продолжить направлять потоки мигрантов в Финляндию", - сказал он.

Ранее посол России в Хельсинки Павел Кузнецов предложил финской стороне открыть границу.

По словам Хяккянена, Финляндия должна усилить контроль в сферах общей безопасности, "независимо от того, идет ли речь о безопасности границ, кабелей или сделках с недвижимостью".

"В текущей ситуации Россия не может рассчитывать на продолжение туризма и торговли", - сказал глава Минобороны.

"На данный момент официальный диалог между странами может касаться главным образом приграничного сотрудничества и работы посольств", - заявил Хяккянен, обосновав свою точку зрения ситуацией на Украине.

При этом он отметил, что не стал бы делать слишком поспешные выводы о сближении между Россией и США. Он призвал сдержанно относиться к риторике президента США Дональда Трампа и его администрации.

Власти Финляндии в 2023-2024 годах неоднократно принимали решения о закрытии всех восьми пассажирских переходов на восточной границе, мотивируя это организованным, по их мнению, российской стороной массовым пропуском к финской границе мигрантов из третьих стран. Они рассматривают это как "гибридные атаки" со стороны России и угрозу безопасности.

В апреле 2024 года правительство сообщило, что оставит закрытой границу с Россией "вплоть до дальнейшего уведомления".

США Финляндия Минобороны Павел Кузнецов Антти Хяккянен
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп заявил о прогрессе на переговорах с РФ по Украине

Постпред РФ при ООН призвал Генассамблею проголосовать за резолюцию США по Украине

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Каллас отметила отсутствие в ЕС консенсуса по конфискации замороженных активов России

Каллас отметила отсутствие в ЕС консенсуса по конфискации замороженных активов России

Под британские санкции попал президент "ЭР-Телеком Холдинга" Кузяев

Великобритания ввела санкции против УК "Сибантрацит" и группы "Русская энергия"

Евросоюз намерен интегрировать энергорынки Молдавии и Украины к 2027 году

"Ак барс", "Уралсиб", "Точка" и "Синара" с 17 марта будут отключены от SWIFT

"Ак барс", "Уралсиб", "Точка" и "Синара" с 17 марта будут отключены от SWIFT

Никто не пострадал при взрывах на территории консульства РФ в Марселе

Никто не пострадал при взрывах на территории консульства РФ в Марселе

Под санкции ЕС подпали руководители "ОАК", "Алмаз-Антея" и "Туламашзавода"

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5906 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне43 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России53 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2183 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе345 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии165 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });