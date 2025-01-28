США перевезли около 90 ракет для ЗРК Patriot из Израиля в Польшу для передачи Украине

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Американские военные перевезли около 90 ракет для ЗРК Patriot в Польшу, чтобы затем доставить их на Украину, сообщает во вторник Axios со ссылкой на источники.

"Армия США на этой неделе перевезла в Польшу около 90 ракет-перехватчиков для Patriot, находившихся на хранении в Израиле. Далее планируется передать их Украине", - пишет портал со ссылкой на трех информированных источников.

Axios отмечает, что ВВС Израиля в последние годы все меньше использовали ЗРК Patriot, так как стали переходить на системы собственной разработки. В сообщении отмечается, что украинская сторона ранее предлагала США забрать ставшие ненужными ракеты в Израиле, а затем - передать их Киеву.