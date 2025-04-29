США поставят Румынии зенитные ракетные комплексы Patriot на $262 млн

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты поставят Румынии зенитные ракетные комплексы MIM-104 Patriot на сумму $262 млн, сообщило во вторник американское посольство в Бухаресте.

Указывается, что продажа была одобрена Госдепартаментом США.

В частности, будет поставлен радар AN/MPQ-65, две пусковые установки M903 и командный пункт. Они должны восполнить аналогичные системы, переданные Румынией Украине в сентябре 2024 года.

Поставка будет финансироваться за счет грантов стран-членов НАТО.

Как подчеркнуло посольство США, система Patriot расширит возможности Румынии по противодействию воздушным угрозам в регионе Черного моря.