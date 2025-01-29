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Спецпосланник президента США встретился с палестинским чиновником в Саудовской Аравии

Ожидается, что Уиткофф посетит сектор Газа

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во вторник провел встречу с министром по гражданским делам Палестины Хусейном аш-Шейхом, сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники.

Как заявили источники, встреча стала результатом неофициальных переговоров между официальными лицами администрации президента США Дональда Трампа и палестинским руководством.

Согласно одному из собеседников портала, Саудовская Аравия выступила посредником во встрече, которая состоялась в Эр-Рияде.

Отмечается, что это была первая встреча между представителем администрации Трампа и палестинским чиновником после ноябрьских выборов.

Портал напоминает, что встреча состоялась на фоне усилий руководства США по прекращению войны в Газе и продвижению мирного соглашения между Саудовской Аравией и Израилем, которое предусматривает создание палестинского государства.

Как заявил порталу американский чиновник, в Саудовской Аравии Уиткофф также встретился с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом.

В среду Уиткофф посетит Израиль и встретится с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и другими официальными лицами.

Ожидается, что он также посетит сектор Газа. Портал подчеркивает, что подобный визит представителя правительства США может стать первым почти за 20 лет.

США Стивен Уиткофф Палестина Хусейн аш-Шейх Саудовская Аравия
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