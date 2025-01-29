Спецпосланник президента США встретился с палестинским чиновником в Саудовской Аравии

Ожидается, что Уиткофф посетит сектор Газа

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во вторник провел встречу с министром по гражданским делам Палестины Хусейном аш-Шейхом, сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники.

Как заявили источники, встреча стала результатом неофициальных переговоров между официальными лицами администрации президента США Дональда Трампа и палестинским руководством.

Согласно одному из собеседников портала, Саудовская Аравия выступила посредником во встрече, которая состоялась в Эр-Рияде.

Отмечается, что это была первая встреча между представителем администрации Трампа и палестинским чиновником после ноябрьских выборов.

Портал напоминает, что встреча состоялась на фоне усилий руководства США по прекращению войны в Газе и продвижению мирного соглашения между Саудовской Аравией и Израилем, которое предусматривает создание палестинского государства.

Как заявил порталу американский чиновник, в Саудовской Аравии Уиткофф также встретился с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом.

В среду Уиткофф посетит Израиль и встретится с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и другими официальными лицами.

Ожидается, что он также посетит сектор Газа. Портал подчеркивает, что подобный визит представителя правительства США может стать первым почти за 20 лет.