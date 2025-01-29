Ким Чен Ын призвал укреплять ядерный щит Северной Кореи

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - На фоне нарастания внешних угроз Северная Корея должна повышать готовность к ядерному противостоянию и укреплять способность к отражению ядерных атак, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын.

"Встает необходимый и неизбежный вопрос о непрерывном укреплении ядерного щита, (...) надежно гарантирующего суверенитет, интересы и права государства на развитие", - подчеркнул Ким Чен Ын, слова которого приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По его словам, необходимо "подчинить все дела повышению авторитета государства и защите его интересов, беспредельно повысить готовность нашего государства к ядерному противоборству". В этом заключается "наша твердая военно-политическая позиция, неизменные благородные обязанности и основная миссия", заверил Ким Чен Ын.

"Мир, основанный на силе, и обеспечение безопасности с помощью силы - это и есть наш самый справедливый способ борьбы, выбор и железная логика", - сказал он.

Лидер КНДР также отметил "поразительные производственные достижения" работников отрасли, которые "добиваются особо важных успехов в новых перспективных работах".