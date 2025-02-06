Советники президентов США и Южной Кореи по безопасности договорились о встрече

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Советник президента Южной Кореи по национальной безопасности Син Вон Сик и его американский коллега Майк Уолтц впервые с момента инаугурации президента США Дональда Трампа провели телефонные переговоры, сообщает "Ренхап".

Син Вон Сик и Уолтц обменялись мнениями об отношениях Сеула и Вашингтона, вопросах, связанных с Северной Кореей, трехстороннем сотрудничестве с Японией и по другим темам.

"Обе стороны договорились провести личные переговоры в столице США в ближайшее время для более углубленного обсуждения", - говорится в сообщении.