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Советники президентов США и Южной Кореи по безопасности договорились о встрече

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Советник президента Южной Кореи по национальной безопасности Син Вон Сик и его американский коллега Майк Уолтц впервые с момента инаугурации президента США Дональда Трампа провели телефонные переговоры, сообщает "Ренхап".

Син Вон Сик и Уолтц обменялись мнениями об отношениях Сеула и Вашингтона, вопросах, связанных с Северной Кореей, трехстороннем сотрудничестве с Японией и по другим темам.

"Обе стороны договорились провести личные переговоры в столице США в ближайшее время для более углубленного обсуждения", - говорится в сообщении.

США Южная Корея Дональд Трамп Син Вон Сик Майк Уолтц
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