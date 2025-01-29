ЕС обсуждает поэтапный запрет на импорт алюминия из РФ и санкции против банков

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Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Евросоюз может включить поэтапный запрет на импорт алюминия из РФ в очередной санкционный пакет, который готовится в преддверии третьей годовщины начала конфликта на Украине, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Планируется, что европейские покупатели в течение года смогут продолжать приобретение российского алюминия в рамках системы квот, а затем вступит в силу полный запрет на его импорт.

Предложения должны быть одобрены всеми членами Евросоюза и могут претерпеть изменения к моменту формального внесения на рассмотрение стран ЕС, отмечает агентство. До сих пор отдельные государства ЕС не поддерживали идею запрета импорта алюминия из РФ, отмечая, что отдельные продукты будет сложно полностью заместить поставками из других стран, напоминает Bloomberg.

За 11 месяцев 2024 г. ЕС импортировал около 320 тыс. тонн алюминия из России (порядка 6% от общего количества поставок), приводит статистику агентство.

Также в рамках нового пакета обсуждается отключение порядка 15 банков от SWIFT и санкции против более чем 70 судов, транспортирующих российскую нефть.



