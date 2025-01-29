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Мемкойн Трампа теперь можно использовать для оплаты покупок и путешествий

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Сайты, продающие товары под брендом президента США Дональда Трампа, начали принимать мемкойн TRUMP к оплате наряду с биткойном и кредитными картами, сообщают СМИ.

К ним присоединились и другие онлайн-ресурсы, включая туристический портал Travala.com.

Эти меры направлены на стимулирование использования криптовалюты для оплаты покупок в интернете. Наибольшей популярностью для таких расчетов пользуются стейблкойны, цена которых привязана к традиционной валюте. Что касается криптовалют с динамично меняющейся стоимостью, то они в целом пока не смогли завоевать популярности в качестве способов оплаты.

Мемкойн TRUMP появился на рынке 17 января и был представлен американским президентом в его собственной социальной сети The Truth Social. Число мемкойнов ограничено 1 млрд, причем на начальном этапе доступны лишь 200 млн токенов.

На пике капитализация новой криптовалюты достигала $15 млрд, но на текущий день составляет около $5,5 млрд, по данным Binance

Дональд Трамп США
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