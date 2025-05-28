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Вэнс заявил, что популярность биткоина помогает развитию экономики США

Вэнс заявил, что популярность биткоина помогает развитию экономики США
Фото: AP/ТАСС

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Развитие криптоиндустрии и, в частности, повышенный интерес американцев к биткоину, помогают экономике и доллару США, заявил в среду вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Биткоин поможет американской экономике и американскому доллару", - сказал он на конференции Bitcoin 2025 в Лас-Вегасе.

"Криптовалюта стала чем-то обычным для экономики, и эта тенденция сохранится", - продолжил он.

Вэнс отметил, что в настоящий момент биткоином владеют около 50 млн американцев, и, по его мнению, в ближайшее время эта цифра может достичь 100 млн человек.

Он напомнил участникам конференции, что сторонники криптовалюты в Белом доме появились с приходом к власти президента США Дональда Трампа, и подчеркнул, что "умные люди" относятся к криптовалюте как к "благоприятствующему фактору", а не как к "угрозе".

Ежегодная конференция Bitcoin в этом году проходит в Лас-Вегасе, штат Невада, с 27 по 29 мая. Среди спикеров, помимо Вэнса, заявлены Дональд Трамп-младший, Эрик Трамп и предприниматель Майкл Сэйлор, которого в СМИ называют "лицом биткоина".

США Джей Ди Вэнс Дональд Трамп Bitcoin Лас-Вегас
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