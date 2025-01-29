Страны Балтии подали заявку в ЕС на 325 млн евро для проекта Rail Baltica

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Совместное предприятие стран Балтии по строительству железной дороги европейской колеи RB Rail подало заявку на финансирование проекта из фонда Евросоюза Connecting Europe Facility (CEF) в размере более 325 млн евро.

Как сообщила пресс-служба RB Rail, в том числе средства предполагаются на прокладку в Латвии южного участка от границы с Литвой до Саласпилса, "который предусматривает строительство 14,2-километровой железнодорожной насыпи", а также первого этапа технического проектирования электрификации Rail Baltica на участке от латвийско-литовской границы до Упеслеяса.

В Эстонии необходимо профинансировать строительство двухпутной насыпи протяженностью 10,1 км от Кярпла до Селья, включая устройство железнодорожного основания и инженерных сооружений.

"В Литве область охвата сосредоточена на нескольких стратегических элементах, включая три сооружения на участке магистрали Каунасской развязки, полномасштабное техническое проектирование от границы с Латвией до границы с Польшей, проектирование региональных станций и услуги по проектированию. План также включает приобретение участка земли в районе от польской границы до Каунасса", - говорится в сообщении.

"Конкуренция за средства из фонда Connecting Europe Facility невероятно сильна. Тем не менее, мы сохраняем оптимизм в отношении положительного результата, поскольку это финансирование имеет решающее значение для ускорения хода строительства Rail Baltica в Эстонии, Латвии и Литве", - сказал врио генерального директора и председатель правления RB Rail AS Марко Кивила, слова которого приводятся в сообщении.

Согласно пресс-релизу, в 2024 году строительные работы продолжались во всех трех странах Балтии, при этом "с учетом текущих процессов закупок для ключевых железнодорожных подсистем и текущего темпа работ по Rail Baltica ожидается, что к концу 2025 года 43% магистрали будет готово к строительству".

RB Rail напоминает, что проект уже получил более 4 млрд евро финансирования, "со значительными взносами от ЕС и государств-членов".

В среду на заседании комиссии латвийского сейма по народному хозяйству министр сообщения страны Каспарс Бришкенс сообщил, что запрос Латвии на дополнительное финансирование составляет около 160 млн евро. "Мы не можем просить больше, потому что в этот семилетний бюджетный период мы уже приблизились к максимальной сумме, на которую теоретически можем претендовать", - сказал он.

Согласно расчетам СП, стоимость первой очереди Rail Baltica может составить 14,3 млрд евро, общие затраты по строительству 870-километровой железной дороги от Таллинна до литовско-польской границы оцениваются в 23,8 млрд евро.

В сентябре 2024 года Европейская комиссия объявила о последнем приеме заявок на финансирование в рамках CEF на период 2021-2027 годов. Итоги ожидаются к июлю 2025 года, а финансовые соглашения будут окончательно оформлены осенью.