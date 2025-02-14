Строительство Rail Baltica в Литве может затянуться еще на 2-3 года

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Строительство в Литве трансграничной ж/д линии европейской колеи Rail Baltica, которое сейчас планируется закончить к 2030 году, может затянуться еще на 2-3 года, считает глава компании Rail Baltica statyba (отвечает за строительство магистрали в Литве) Арениюс Яцкус. Он заявил об этом в Сейме, его выступление транслировалось в YouTube.

По словам Яцкуса, существуют риски, которые могут замедлить реализацию проекта. Сейчас проводится анализ с целью определить, во сколько может обойтись проект, если его завершение будет отложено до 2033 года.

Он, в частности, подчеркнул, что ситуация в Латвии еще сложнее - там, по его словам, реализация проекта может затянуться до 2035 года.

По словам Яцкуса, сейчас самое главное - обеспечить финансирование работ, запланированных на 2027 год.

По словам генерального директора "Литовских железных дорог" Эгидиюса Лазаускаса, смета строительства Rail Baltica корректируется также с учетом адаптации железной дороги к военным перевозкам.

Он добавил, что обсуждал с еврокомиссаром Андрюсом Кубилюсом вопрос о том, может ли Литва подать заявку на большее финансирование для железной дороги двойного назначения.

Изначально Rail Baltica планировалось построить к 2025 году и обеспечить ее доступность для эксплуатации к 2026 году. Затем сроки проекта были скорректированы.

Проект в трех странах Балтии реализует RB Rail AS - совместное предприятие, акционерами которого являются Rail Baltica Statyba (Литва, входит в группу "Литовских железных дорог"), Eiropas Dzelzcela Linijas (Латвия) и эстонская Rail Baltic Estonia.

Проект Rail Baltica реализуется с целью интеграции стран Балтии в европейскую железнодорожную сеть. Проект охватывает пять стран ЕС: Польшу, Литву, Латвию, Эстонию и Финляндию. Магистраль соединит Хельсинки, Таллин, Пярну, Ригу, Паневежис, Каунас, Вильнюс, Варшаву. В Литве протяженность этой дороги составит 392 км.