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ЕК предложила с июля поэтапно повышать пошлины на удобрения из РФ и Белоруссии

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Еврокомиссия предлагает с июля 2025 года поэтапно увеличивать ввозные пошлины на азотные и сложные удобрения из России и Белоруссии до заградительного уровня свыше 300 евро за тонну, говорится в материалах регулятора.

Согласно опубликованному проекту постановления Европарламента, для азотных удобрений (группа ТН ВЭД 3102) с 1 июля этого года предлагается ввести дополнительную пошлину в размере 40 евро за тонну к действующей адвалорной ставке в 6,5%. С июля 2026 года специфическую ставку планируется повысить до 60 евро, с июля 2027 года - до 80 евро, а с июля 2028 года - до 315 евро за тонну.

Для сложных удобрений (коды ТН ВЭД 3105 20, 3105 30, 3105 40, 3105 51, 3105 59 и 3105 90) специфическая ставка с 1 июля 2025 года может составить 45 евро за тонну, с повышением до 70, 95 и 430 евро за тонну соответственно.

В трехлетний переходный период максимальная ставка пошлины будет действовать на импорт российских и белорусских удобрений в ЕС свыше установленного порога (2,7 млн тонн в период с 1 июля 2025 года по 30 июня 2026 года, 1,8 млн тонн - с 1 июля 2026 года по 30 июня 2027 года, 0,9 млн тонн - с 1 июля 2027 года по 30 июня 2028 года).

В случае, если цены эти виды удобрений в течение переходного периода превысят уровни 2024 года, Еврокомиссия может принять меры, в том числе, временно отменить пошлины на их импорт из других стран (кроме России и Белоруссии), отмечается в документе.

В Еврокомиссии полагают, что пошлины "будут поддерживать рост внутреннего производства и помогут пострадавшей от энергетического кризиса индустрии удобрений ЕС", а также будут способствовать диверсификации поставок удобрений на европейский рынок. Предложение должно быть утверждено Европарламентом и Евросоветом.

По мнению европейского объединения фермерских союзов Copa-Cogeca, введение заградительных пошлин на удобрения из России и Белоруссии может спровоцировать аграрный кризис, если не будет принято конкретных мер по диверсификации импорта.

"У европейских фермеров в настоящее время нет гарантий, что возникший дефицит удобрений будет компенсирован увеличением внутреннего производства по конкурентоспособным ценам - ключевой аргумент, выдвигаемый сторонниками предлагаемых санкций. Эти меры приведут к росту цен на удобрения как минимум на 40-45 евро за тонну в следующую посевную. Это создаст дополнительное финансовое давление на фермерские хозяйства, которые уже работают в условиях крайне сложного экономического климата. Последствия для сельскохозяйственного производства, конкурентоспособности и доходов фермеров могут быть катастрофическими", - говорится в заявлении лобби.

Copa-Cogeca в качестве мер поддержки сектора предлагает отменить антидемпинговые пошлины на импорт карбамида, аммиачной селитры и карбамидо-аммиачной смеси (КАС) из США, а также Тринидада и Тобаго; приостановить действие существующих пошлин на импорт карбамида, КАС, DAP, MAP и NPK-удобрений; расширить лимит на использование органических удобрений.

ЕК ЕС Еврокомиссия Белоруссия
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