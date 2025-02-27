Фермеры ЕС попросили отложить на год повышение пошлин на удобрения из России и Белоруссии

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Европейские фермеры призывают власти Евросоюза отложить на год повышение ввозных пошлин на удобрения из России и Белоруссии, чтобы дать рынку время на адаптацию. Такое заявление опубликовало объединение фермерских союзов ЕС Copa-Cogeca.

Еврокомиссия ранее предложила с июля 2025 года поэтапно увеличивать ввозные пошлины на азотные и сложные удобрения из этих стран до заградительного уровня.

Так, для азотных удобрений с 1 июля этого года предлагается ввести дополнительную пошлину в размере 40 евро за тонну к действующей адвалорной ставке в 6,5%. С июля 2026 года специфическую ставку планируется повысить до 60 евро, с июля 2027 года - до 80 евро, а с июля 2028 года - до 315 евро за тонну.

Для сложных удобрений специфическая ставка с 1 июля 2025 года может составить 45 евро за тонну, с повышением до 70, 95 и 430 евро за тонну соответственно.

В трехлетний переходный период максимальная ставка пошлины будет действовать на импорт российских и белорусских удобрений в ЕС свыше установленного порога (2,7 млн тонн в период с 1 июля 2025 года по 30 июня 2026 года, 1,8 млн тонн - с 1 июля 2026 года по 30 июня 2027 года, 0,9 млн тонн - с 1 июля 2027 года по 30 июня 2028 года).

Copa-Cogeca, помимо отсрочки повышения пошлин, просит ограничить действие меры только азотными удобрениями и повысить квоты на ввоз удобрений из России и Белоруссии до уровней, соответствующих импорту до начала военной операции на Украине.

Объединение также призывает ЕС выдвинуть предложения по отмене импортных пошлин для удобрений из других стран.