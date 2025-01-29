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Франция начнет поставки в ОАЭ 80 истребителей Rafale в 2027 году

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Франция начнет в 2027 году осуществлять поставки истребителей Rafale для вооруженных сил ОАЭ, сообщил в среду министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

"В Истре (город на юго-востоке Франции - ИФ) осмотрели с моим коллегой Мухамедом Мубараком Фаделем аль-Мазруи первый произведенный для вооруженных сил ОАЭ Rafale", - написал Лекорню в соцсети Х.

"Он послужит для первых испытаний перед тем, как начиная с 2027 года начнутся поставки 80 истребителей Rafale, заказанных нашими партнерами", - подчеркнул он.

В декабре 2021 года Франция и ОАЭ подписали контракт о приобретении Абу-Даби 80 французских многоцелевых истребителей Rafale.

Франция Абу-Даби ОАЭ
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