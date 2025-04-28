Франция поставит Индии 26 истребителей Rafale Marine

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU -Индия и Франция подписали соглашение, предусматривающее поставки в Индию 26 французских истребителей Rafale Marine, заявило индийское Минобороны.

В ВМС Индии поступит 22 одноместных и 4 двухместных истребителя. Их поставка завершится к 2030 году. Экипажи будут проходить учения в обеих странах.

В 2016 году в рамках соглашения с Францией Военно-воздушные силы Индии получили 36 истребителей Rafale.

С 2015 года Франция экспортирует истребители Rafale в Индию, Катар, Египет, Грецию, ОАЭ, Индонезию и Хорватию, отмечает BFMTV.