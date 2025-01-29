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Кандидат на пост главы Минторга США согласен вводить высокие пошлины против Китая

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Кандидат на пост министра торговли США Говард Лютник заявил, что считает правильным вводить высокие пошлины на китайские товары и соревноваться с этой страной в сфере ИИ, сообщает в среду CNN.

"Китайские пошлины должны быть самыми высокими", - заявил Лютник во время слушаний в Сенате США.

Также он сказал, что Китай использовал американские технологии, чтобы соревноваться с США в сфере ИИ. В частности, Лютник подчеркнул, что китайский стартап DeepSeek полагается на платформу компании Meta (признана в РФ экстремистской организацией, её деятельность в стране запрещена) и чипы Nvidia.

"Мы должны продвигать наши инновации, и мы должны перестать помогать китайцам", - заявил он.

Кандидат на пост министра отметил, что США должны сфокусироваться именно на том, чтобы стать мировым лидером в сфере ИИ. При этом он заявил, что Китай может соревноваться с США в этой сфере, но он должен перестать использовать для этого американские технологии.

Китайский стартап DeepSeek разрабатывает ИИ-модели с 2023 года, однако известность компания получила только на минувших выходных, когда её чатбот DeepSeek R1 возглавил чарты самых скачиваемых приложений во многих странах мира. Компания заявила, что потратила на его разработку всего $5,6 млн, что удивило инвесторов и заставило их усомниться в оправданности многомиллиардных инвестиций в аналогичные разработки от ведущих ИТ-компаний мира.

США Говард Лютник Китай
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