Администрация США изучает возможность новых ограничений на поставку чипов в Китай

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность ужесточения ограничений на продажи американской компанией Nvidia своих чипов H20, предназначенных для китайского рынка, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам источников, "переговоры среди чиновников Трампа об ограничении поставок этих чипов в Китай находятся на очень ранней стадии".

Чипы H20 могут использоваться для запуска программного обеспечения на базе искусственного интеллекта и были разработаны с учетом уже действующих в США ограничений на продажи в Китай, инициированных бывшим президентом Джо Байденом.