Министр обороны США заверил израильского коллегу в прочности союзнических отношений

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Министр обороны США Пит Хегсет в телефонной беседе с министром обороны Израиля Исраэлем Кацем подтвердил, что Вашингтон намерен упрочить двусторонние отношения в сфере безопасности, сообщил Пентагон.

"Хегсет подтвердил, что США привержены улучшению двусторонних отношений в сфере безопасности ради повышения способности Израиля противостоять региональным угрозам и обеспечения Израиля необходимыми возможностями", - говорится в сообщении.

По словам американского министра, Вашингтон под руководством президента США Дональда Трампа полностью поддерживает право Израиля на самооборону и что Израиль является образцовым региональным союзником Соединенных Штатов.