Израиль считает, что Иран возит в Бейрут "чемоданы долларов" для "Хезболлы"

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Израиль передал возглавляемому США комитету по надзору за соблюдением прекращения огня с "Хезболлой" жалобу на то, что Иран передает движению десятки миллионов долларов наличными для финансирования восстановления группировки. Об этом сообщает в пятницу The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

"Согласно израильскому заявлению, представители Ирана летают из Тегерана в международный аэропорт Бейрута с чемоданами, набитыми долларами", - приводит издание слова источников.

Кроме того, согласно израильской жалобе, средства в Бейрут также переправляли из Стамбула турецкие граждане. Представитель комитета сообщил WSJ, что комитет передал жалобу правительству Ливана.

Турецкие официальные лица в свою очередь заявили, что любые крупные суммы наличных, которые кто-то попытался бы перевезти через аэропорт Стамбула, были бы обнаружены с помощью рентгеновских аппаратов и других мер безопасности. По словам представителей Турции, "подобных случаев обнаружено не было, и никакая третья сторона не поднимала этот вопрос перед Турцией".

В комитет по надзору за соблюдением режима прекращения огня между Израилем и "Хезболлой" входят представители самого Израиля, а также Ливана, США, Франции и ООН.

В ноябре 2024 года израильские военные и "Хезболла" прекратили боевые действия, заключив соглашение о перемирии, по которому израильская армия поэтапно уйдет с территории Ливана и передаст свои позиции на юге страны ливанским военным.

Соглашение также предусматривает, что Ливан должен обеспечить безопасность пунктов въезда в страну и предотвратить поставки оружия и связанного с ним оборудования "Хезболле". Однако, отмечает WSJ, в соглашении ничего не сказано о передаче движению наличных средств.