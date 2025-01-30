Премьер-министр Японии может встретиться с Трампом в Вашингтоне 7 февраля

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Японии Сигэру Исиба планирует встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне на будущей неделе, передает агентство "Киодо" со ссылкой на источники.

"Исиба планирует посетить США для первой личной встречи с президентом Трампом 7 февраля", - пишет агентство.

Ожидается, что Исиба в ходе их встречи подчеркнет необходимость укрепления двустороннего союза и расширения сотрудничества для обеспечения свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.