Трамп обещает скорые закупки Японией крупных партий СПГ у США

США и Япония договорились теснее сотрудничать в связи с экономической политикой КНР

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что скоро Япония начнет закупать американский сжиженный природный газ (СПГ) в крупных масштабах.

"Я рад объявить, что Япония скоро начнет импортировать экологичный СПГ - в исторических рекордных объемах", - сказал он на совместной пресс-конференции с премьером Японии Сигэру Исибой.

"Мы договорились сотрудничать более тесно для борьбы с экономической агрессией Китая", - отметил президент.

Кроме того, Трамп ожидает, что иностранные компании начнут заниматься производством непосредственно в США, а не скупать американские активы. Далее он отметил, что японская сталелитейная компания Nippon откажется от идеи купить американскую фирму U.S. Steel и вместо этого будет в нее инвестировать.

Также он упомянул о дефиците США в торговле с Японией в размере примерно $100 млрд и добавил, что Вашингтон намерен быстро решить эту проблему.