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Meta увеличила чистую прибыль в IV квартале почти в 1,5 раза

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Американская Meta Platforms (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) увеличила чистую прибыль в четвертом квартале 2024 года почти в 1,5 раза, выручку – на 21%, при этом оба показателя превзошли прогнозы рынка.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в октябре-декабре составила $20,84 млрд по сравнению с $14,02 млрд за аналогичный период предыдущего года. Прибыль в расчете на акцию выросла до $8,02 с $5,33 при среднем прогнозе опрошенных FactSet аналитиков на уровне $6,76 на акцию.

Квартальная выручка Meta повысилась до $48,39 млрд с $40,11 млрд годом ранее. Консенсус-прогноз экспертов для этого показателя составлял $47 млрд. На долю рекламных доходов пришлось почти 97% выручки.

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