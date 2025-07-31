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Meta увеличила чистую прибыль во II квартале на 36%

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Американская Meta Platforms (признана в России экстремистской организацией и запрещена) увеличила чистую прибыль во втором квартале 2025 года на 36%, выручку - на 22%, при этом оба показателя заметно превзошли прогнозы рынка.

В апреле-июне чистая прибыль компании составила $18,34 млрд против $13,47 млрд годом ранее. Прибыль в расчете на акцию выросла до $7,14 с $5,16 при среднем прогнозе опрошенных FactSet аналитиков на уровне $5,88 на акцию.

Квартальная выручка Meta повысилась до $47,52 млрд с $39,07 млрд годом ранее. Консенсус-прогноз экспертов для этого показателя составлял $44,8 млрд. На долю рекламных доходов пришлось почти 98% выручки.

Количество просмотров рекламных сообщений в приложениях Meta выросло на 11%, средние расценки на рекламу - на 9%.

Среднее число ежедневно активных пользователей (daily active people, DAP) в сервисах компании (Facebook, Instagram, Messenger и WhatsApp) на конец июня составило 3,48 млрд, что на 6% выше показателя годом ранее.

По прогнозу Meta, в третьем квартале ее выручка составит $47,5-50,5 млрд (консенсус-прогноз рынка - $46,1 млрд).

Капиталовложения в 2025 году теперь ожидаются в диапазоне от $66 млрд до $72 млрд (ранее прогнозировалось $64-72 млрд).

Во втором квартале компания выкупила собственные акции на $9,76 млрд и выплатила $1,33 млрд в виде дивидендов.

Акции Meta подорожали на 11,5% на дополнительных торгах в среду после публикации отчетности.

Meta США
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