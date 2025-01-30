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Lufthansa войдет в капитал airBaltic

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Власти Латвии подписали договор с авиакомпанией Lufthansa, которая станет стратегическим инвестором латвийской авиакомпании airBaltic, сообщила премьер-министр Эвика Силиня в соцсети X.

Она отметила, что сделка станет "хорошим трамплином для роста airBaltic и привлечения дополнительного капитала".

Условия договора предусматривают, что домашняя база airBaltic будет сохранена в Риге, количество направлений не будет сокращено, при этом в собственности государства останется наибольшая часть акций airBaltic, написала она.

airBaltic сообщает, что соглашение подписано между министерством сообщения Латвии, airBaltic и Lufthansa Group. Оно предусматривает инвестиции Lufthansa в airBaltic в размере 14 млн евро для обеспечения миноритарного участия. Инвестору также гарантировано место в совете директоров airBaltic.

В обмен на инвестиции Lufthansa Group получит конвертируемую акцию, обеспечивающую ей долю в размере 10%. Впоследствии, после планируемого IPO airBaltic, эта акция будет конвертирована в обыкновенные акции. После IPO размер доли Lufthansa Group будет определяться рыночной ценой.

Сделка также предусматривает, что после IPO Lufthansa Group будет принадлежать не менее 5% уставного капитала airBaltic.

Завершение сделки планируется во втором квартале 2025 года после получения одобрения органов по надзору за конкуренцией.

airBaltic отмечает, что сделка обеспечит ей дополнительное финансирование для реализации планов роста, включая расширение договоров аренды самолетов с экипажами, а также подтверждает ее позиции на рынке и гибридную бизнес-модель. В то же время усилится роль Lufthansa Group как стратегического партнера airBaltic.

До завершения сделки со стратегическим инвестором государству будет принадлежать 97,97% акций airBaltic, финансовому инвестору Aircraft Leasing 1 (владеет Ларс Тусен) – 2,03%.

Как сообщалось, в 2024 году airBaltic перевезла 5,2 млн пассажиров, что на 13% больше, чем в 2023 года.

Аудированная выручка авиакомпании в 2023 году составила 664,289 млн евро – на 33,2% больше, чем в 2022 году, получена чистая прибыль в размере 33,852 млн евро против убытка годом ранее.

Lufthansa airBaltic Латвия
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