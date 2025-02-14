Правление airBaltic урежет себе зарплаты на 40% до проведения компанией IPO

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Правление латвийской авиакомпании airBaltic добровольно согласилось временно отказаться от фиксированных зарплат, сократив их на 40%, до успешного проведения IPO, сообщила airBaltic.

В правление airBaltic входят исполнительный директор Мартин Гаусс, председатель правления, финансовый директор Витолдс Яковлев и директор по оперативному управлению Паулс Цалитис.

Авиакомпания называет IPO одним из своих стратегических приоритетов и считает, что это укрепит финансовую устойчивость компании и обеспечит дальнейший рост. Добровольное снижение зарплат отражает веру правления в долгосрочную ценность airBaltic.

По словам председателя наблюдательного совета airBaltic Андрея Мартынова, это решение демонстрирует уверенность правления в будущем авиакомпании и его приверженность успешному IPO.

Государству в настоящее время принадлежит 97,97% акций airBaltic. По итогам IPO латвийское государство должно сохранить в капитале перевозчика не менее 25% плюс 1 акцию. Размещение первоначально было запланировано на 2024 год, но позже отложено из-за неудовлетворительной ситуации в авиационном секторе и экономике Латвии в целом. Компания рассчитывала привлечь около 300 млн евро для финансирования бизнес-плана.

До IPO миноритарную долю в акционерном капитале перевозчика получит Lufthansa Group. Сделка предусматривает, что после IPO Lufthansa Group будет принадлежать не менее 5% уставного капитала airBaltic. Завершение сделки с Lufthansa планируется во втором квартале 2025 года.