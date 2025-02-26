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IATA отметила ухудшение с безопасностью авиаперевозок в мире в 2024 году

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - В мире в 2024 году ситуация в сфере безопасности авиаперевозок несколько ухудшилась по сравнению с исключительно хорошими показателями годом ранее, говорится в ежегодном отчете Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

По ее данным, количество смертей при чрезвычайных происшествиях на коммерческих авиарейсах увеличилось до 244, в то время как в 2023 году погибли 72 человека. Средний уровень этого показателя за последние пять лет (2020-2024 годы) составляет 144.

Общее число авиапроисшествий в прошлом году выросло до 46 с 42 годом ранее, а количество ЧП с человеческими жертвами - до семи с одного. Средний уровень за пятилетний период составляет соответственно 39 и 5 катастроф.

По данным IATA, коэффициент всех несчастных случаев, измеряемый в авариях на миллион рейсов, поднялся до 1,13, что эквивалентно одной аварии на каждые 880 тыс. перелетов. Это хуже показателя за 2023 год, который составлял 1,09 (одна авария на 920 тысяч рейсов), но лучше среднего уровня за пятилетний период в 1,25 (одна авария на 810 тыс. рейсов).

Показатель аварийности (рассчитываемый как число не подлежащих восстановлению самолетов, имеющих двигатели западного производства, на миллион перелетов) у реактивных самолетов в минувшем году вырос до 0,14 по сравнению с 0,06 в 2023 году, у турбовинтовых - до 1,12 с 0,83. Средние значения данных индикаторов за пятилетний период составляют 0,15 и 1,37 соответственно.

В 2024 году мировые авиакомпании совершили 40,6 млн перелетов по сравнению с 38,6 млн годом ранее и в среднем 31,8 млн за последние пять лет.

"Даже с учетом недавних громких авиационных происшествий важно помнить, что аварии случаются крайне редко, - заявил генеральный директор IATA Уилли Уолш. - Долгосрочная история безопасности полетов - это история постоянного улучшения. Десять лет назад средний показатель за пять лет (2011-2015 годы) составлял одну аварию на каждые 456 тысяч рейсов. Сегодня средний показатель за пять лет (2020-2024 годы) составляет одну аварию на 810 тысяч рейсов".

IATA представляет около 340 авиакомпаний, на долю которых приходится порядка 80% глобальных авиаперевозок.

IATA Уилли Уолш
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