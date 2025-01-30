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В Брюсселе хотят ускорить дополнительные инвестиции в оборону ЕС

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Дополнительные инвестиции в оборону ЕС не могут ждать до 2028 года, когда примут новый долгосрочный бюджет Евросоюза, и должны быть мобилизованы еще при нынешнем финансовом плане 2021-2027 годов, заявил журналистам высокопоставленный чиновник Евросоюза.

"Нет, мы не можем ждать до 2028 года. Мы должны рассмотреть, каков потенциал нынешнего многолетнего финансового плана и то, что мы можем сделать после 2028 года. (...) Мы должны рассмотреть все варианты финансирования", - сказал он, знакомя СМИ на условии анонимности с программой неформального саммита Евросоюза в Брюсселе 3 февраля, который будет полностью посвящен вопросам обороны.

По его словам, должны быть задействованы как государственное, так и частное финансирование. Европейский инвестиционный банк должен сыграть свою роль. При этом он уточнил, что говорит только о союзном финансировании, не затрагивая национальные бюджеты. При необходимости превысить бюджет ЕС 2021-2027 годов потребуется достичь единой позиции государств-членов.

"И что касается остальных потребностей финансирования (обороны), нужно будет задаться вопросом, какие дополнительные опции надо еще учесть", - сказал собеседник журналистов.

Евросоюз
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