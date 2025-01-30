Комитет Сената США поддержал кандидатуру Элиз Стефаник на пост постпреда при ООН

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Члены комитета Сената США по международным отношениям в четверг одобрили кандидатуру Элиз Стефаник на пост постоянного представителя США при ООН.

"Теперь, когда кандидатура Стефаник одобрена на уровне комитета, я надеюсь, что ее быстро утвердят в Сенате", - написал председатель комитета Джим Риш в соцсети Х.

Он добавил, что Стефаник сможет "сплотить наших союзников против "плохих игроков", которые угрожают нашим демократическим ценностям".

Согласно газете USA Today, верхняя палата американского Конгресса в полном составе, вероятно, проголосует по кандидатуре Стефаник на следующей неделе.

Ранее на слушаниях в Сенате Стефаник заявляла, что будет отстаивать политику президента Дональда Трампа по установлению "мира посредством силы". Она отмечала, что "Трамп давно выступает за мир и предотвращение новых войн".