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Госсекретарь США приостановил помощь другим странам

Госсекретарь США приостановил помощь другим странам
Госсекретарь США Марко Рубио
Фото: AP/TASS

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио распорядился приостановить расходы по большинству существующих грантов зарубежной помощи на 90 дней, сообщает Politico.

Соответствующее указание, которое оказалось в распоряжении газеты, было направлено всем дипломатическим и консульским представительствам. В документе говорится "о прекращении работы почти по всем существующим грантам иностранной помощи", он вступает в силу немедленно.

"Приказ, который шокировал чиновников госдепартамента, по-видимому, распространяется на финансирование военной помощи Украине", - пишет издание.

Это решение соответствует указу президента США Дональда Трампа о временной приостановке всех программ американской помощи другим странам на 90 дней, отмечает Politico. В этот период будет проведена проверка соответствия зарубежной помощи политическим целям новой администрации США.

Как ожидается, госдепартамент подготовит отчет в течение 85 дней, который затем с рекомендациями Рубио поступит президенту, говорится в публикации.

Марко Рубио США Дональд Трамп
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