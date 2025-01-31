Bosch зафиксировала небольшое снижение годовой выручки

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Германская инженерная и технологическая компания Robert Bosch GmbH зафиксировала небольшое снижение выручки в 2024 году, но планирует улучшить этот показатель в текущем году.

Годовая выручка Bosch уменьшилась до 90,5 млрд евро с 91,6 млрд евро годом ранее. В Европе показатель снизился на 5% до 44,5 млрд евро, в том числе, в Германии – на 6% (до 17,7 млрд евро).

Рост выручки был отмечен лишь в Азиатско-Тихоокеанском регионе, показатель увеличился на 1% до 28,1 млрд.

Компания объясняет ухудшение годового результата слабостью мировой экономики и ожидает лишь умеренного роста выручки в 2025 году.

Bosch планирует увеличить конкурентоспособность на всех уровнях за счет разумной экономии и целенаправленных инвестиций, заявил главный финансовый директор Bosch Маркус Форшнер.

"Такой план потребует серьезных усилий и не исключает болезненных решений", - сказал Форшнер, слова которого приводит The Wall Street Journal.

В ноябре прошлого года компания, являющаяся, в частности, поставщиком автокомпонентов, объявила о намерении сократить до 5,55 тыс. рабочих мест в ближайшие годы в связи с ухудшением ситуации в автомобильном секторе. Снижение спроса на автомобили и усиление конкуренции ударили по прибылям автопроизводителей и их поставщиков.

По данным на конец декабря 2024 года штат ее сотрудников насчитывал 417,9 тыс. человек.