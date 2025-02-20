Bosch может уволить до 550 сотрудников на фоне отказа от энергетической технологии

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Германская Bosch прекратит разработку технологии по производству электричества с помощью твердооксидных топливных элементов (ТОТЭ), что может привести к сокращению порядка 550 сотрудников. Как сообщила сама компания, вместо этого она сосредоточится на водородной энергетике.

Bosch разрабатывала технологию по применению ТОТЭ совместно с компанией Ceres Power. Это партнерство будет приостановлено, а представитель Bosch в совете директоров Ceres сложит полномочия. Также компания рассмотрит возможность продажи своей доли в Ceres, составляющей 17,44%.

В ноябре Bosch анонсировала увольнение до 5550 человек в ближайшие годы в рамках реорганизации бизнеса. На конец 2024 года штат компании насчитывал 417,9 тысячи сотрудников.