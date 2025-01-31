В Молдавии создают блок, который хочет бросить вызов нынешней власти на парламентских выборах

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - В Молдавии объявлено о создании политического блока, который намерен противостоять нынешней власти на парламентских выборах.

Блок "Альтернатива" создают партия MAN (Движение "Национальная альтернатива"), Партия развития и объединения Молдовы, партия "Гражданский конгресс", а также команда бывшего кандидата на пост президента Молдавии Александра Стояногло.

Об этом заявили на пресс-конференции в пятницу лидеры формирований - мэр Кишинев Ион Чебан, бывший премьер-министр Ион Кику, бывший депутат Марк Ткачук, а также Стояногло.

Чебан заявил, что "общество давно нуждается в объединении политиков в интересах граждан, их нужд и чаяний".

"Сегодня, здесь и сейчас мы объявляем о намерении создать политический блок "Альтернатива", который будет состоять из трех партий, а также команды господина Александра Стояногло во главе с ним. Идет речь о единстве и стремлении работать в интересах государства. Люди хотят, чтобы была жизнеспособная альтернатива профессионалов, которые смогут предоставить решения и способны восстановить доверие людей к власти", - заявил Чебан.

По его словам, "это, наверное, первый случай в современной истории Молдавии, когда лидеры решили отбросить политические амбиции и объединится - в надежде показать результаты, которых ждут граждане".

"Европейскую интеграцию страны не надо осуществлять заявлениями или обещаниями, которым не суждено было сбываться. Ее нужно осуществлять конкретными действиями, модернизацией страны, повышением уровня жизни. (...) Срочно необходимо вывести Молдавию из кризиса, спасать Республику Молдова и направить ее по пути созидания", - подчеркнул Чебан.

Лидеры блока заявили, что управлять блоком будут "путем консенсуса".

Ткачук подчеркнул, что блок будет готовиться к парламентским выборам, которые должны состояться осенью этого года.

Бывший генеральный прокурор Молдавии Стояногло принимал участие в выборах президента Молдавии. Он баллотировался в качестве независимого кандидата, но при поддержке Партии социалистов. Стояногло вышел во второй тур, набрав почти 26% голосов избирателей. Во втором туре он набрал 44,65%, проиграв выборы действующему президенту Майе Санду.