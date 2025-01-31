ЕС предоставит Молдавии грант на 64 млн евро в том числе на газ для Приднестровья

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Правительство Молдавии и Евросоюз 31 января подпишут соглашение о выделении республике гранта в 64 млн евро на преодоление энергокризиса, средства будут выделены двумя траншами, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства республики.

Первый транш на 30 млн евро будет разделен на две части: 20 млн евро пойдут на закупку природного газа молдавской государственной компанией Energocom в качестве чрезвычайной гуманитарной помощи для Приднестровского региона. "Газ, закупленный для левого берега Днестра, будет использован для производства тепловой энергии для жилых домов в регионе и для обслуживания Молдавской ГРЭС (в Приднестровье) с целью обеспечения энергетической безопасности в регионе, включая транзит электроэнергии между Румынией, Молдавией и Украиной", - отмечает пресс-служба.

Еще 10 млн евро будет направлено на закупку электроэнергии для обеспечения правого берега Днестра, электроэнергия будет закупаться на рынке компанией Energocom.

Второй транш в 34 млн евро Молдавия получит в качестве бюджетной поддержки. Подробности о нем будут представлены позже.

В пресс-службе также отметили, что идет диалог между экспертами с двух берегов Днестра с целью определения правовых решений для обеспечения электроэнергией и природным газом Приднестровского региона.

Первоначально Еврокомиссия сообщила о том, что предоставляет Молдавии грант на 30 млн евро для преодоления энергокризиса. Правительство страны вместе с ЕС на этой неделе внесло новые предложения по этому поводу. Они включают поставку в Приднестровский регион 3 млн кубометров природного газа и предоставление гранта в размере 30 млн евро на производство электроэнергии на Молдавской ГРЭС, в том числе для правобережья. АО "Молдовагаз" и ООО "Тираспольтрансгаз" уже подписали договор займа на поставку 3 млн кубометров газа для поддержки функциональности газовой системы в Приднестровье с условием возврата до 1 марта. По поводу использования гранта в 30 млн евро переговоры между Кишиневом и Тирасполем будут продолжены.

Поставки российского газа в Приднестровье прекратились 1 января 2025 года после того, как Украина остановила его транспортировку через свою газотранспортную систему и "Газпром" ограничил поставки через Молдавию до нуля кубометров в сутки, ссылаясь на наличие исторического долга страны. С 10 декабря в Приднестровье и с 16 декабря в правобережной Молдавии действует режим чрезвычайной ситуации в экономике.

24 января лидер Приднестровья Вадим Красносельский сообщил, что запасы газа в Приднестровье закончатся к концу января, "через пару дней буквально". Он обратился к ООН с призывом помочь в преодолении энергетического и гуманитарного кризиса в регионе. В своем письме Красносельский подчеркивал, что "при этом у ПМР нет гарантированного запаса газа или угля для выработки электроэнергии".

По его словам, ситуация в регионе критическая, давление в трубах снизилось, газа осталось всего на несколько дней. В случае падения давления и проникновения воздуха в систему для восстановления работы газопровода понадобится 2-3 месяца. Ожидается, что газ для повышения давления в газопроводе начнет поступать уже в ближайшие часы.