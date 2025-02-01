Трамп не передумал вводить пошлины на товары из ЕС

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что по-прежнему планирует ввести пошлины на товары, импортируемые из Евросоюза.

"Да, конечно", - ответил он в Белом доме на соответствующий вопрос журналиста.

"В случае с ЕС мы сделаем что-то очень существенное", - пообещал американский лидер.

Трамп добавил, что со стороны Евросоюза действуют пошлины на многие товары из США. "Они не пускают к себе наши машины, нашу сельхозпродукцию, они ничего не пускают", -посетовал он.

Также Трамп призвал европейские страны активнее выделять средства на нужды Украины. По его словам, США в этом плане сделали гораздо больше. "Так что Европе надо будет несколько активизироваться", - подытожил американский президент.