США проинформировали Оттаву о вводимых со вторника пошлинах

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Власти США проинформировали Оттаву о решении со вторника ввести пошлины на канадские товары, сообщает The New York Times со ссылкой на неназванных официальных лиц из Канады.

"Чиновники из Канады в субботу получили уведомление от администрации США, что пошлины на товары начнут действовать во вторник", - пишет газета. Размер пошлин составит 25% за исключением нефти (10%).

Ожидается, что в ближайшие часы премьер Канады Джастин Трюдо объявит об ответных шагах его страны в отношении США, отмечает The New York Times.

Ранее на этой неделе Трамп заявлял, что введет пошлины на товары из Канады, Мексики и Китая уже с субботы.