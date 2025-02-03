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Мерц пообещал как можно сильнее ослабить АдГ на парламентских выборах в ФРГ

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Кандидат в канцлеры Германии от партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) Фридрих Мерц заявил о намерении сделать все, чтобы подорвать позиции ультраправой "Альтернативы для Германии" (АдГ) на запланированных на 23 февраля парламентских выборах.

"Эта партия стоит против всего! Против всей страны, против всего, что мы построили за последние десятилетия", - сказал он в понедельник на партийной конференции ХДС.

Мерц подчеркнул, что сделает все, чтобы "ослабить эту партию, насколько это возможно". Он пояснил, что АдГ, в частности, выступает против связей ФРГ с Западом, против евро и против НАТО.

Также он сказал, что "очень отчетливо заверяет" своих однопартийцев в том, что с АдГ "Христианско-демократический союз" "не работал, не работает и не будет работать никогда".

Выборы в Бундестаг пройдут 23 февраля 2025 года. Проведение досрочных выборов связано с решением президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера распустить парламент в конце декабря.

В конце января немецкий журнал "Шпигель" сообщил, что альянс партий ХДС и "Христианско-социальный союз" (ХДС/ХСС) лидирует по популярности в предвыборных опросах девяти институтов общественного мнения. Поддержать ХДС/ХСС в настоящий момент готов 31% респондентов, а АДГ - 21%.

Германия ХДС Христианско-демократический союз АдГ Фридрих Мерц
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