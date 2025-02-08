Рар отметил, что Берлин после выборов в бундестаг сохранит политический курс

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц, имеющий предпочтительные шансы стать следующим федеральным канцлером Германии, скорее всего, будет формировать правящую коалицию вместе с социал-демократами, считает немецкий политический аналитик Александр Рар.

"Через две недели состоятся выборы в Германии. Интрига полностью отсутствует. В отличие от других стран Европы, Германия и после 23 февраля (дата проведения внеочередных выборов в бундестаг - ИФ) останется под контролем либеральных элит", - написал он в субботу в своем телеграм-канале.

"Все главные СМИ агитируют за партию Зеленых и против "Альтернативы для Германии" (АдГ). Поменяется лишь канцлер. У Олафа Шольца на сей день нулевые шансы сохранить свой пост. С большой долей уверенности, следующим канцлером станет Фридрих Мерц", - отмечает эксперт.

Рар прогнозирует сохранение следующим федеральным правительством нынешнего политического курса. "Мерц встанет перед выбором - создать коалиционное правительство с социал-демократами (но без Шольца), или с Зелеными. Другие варианты, например союз с АдГ, исключены. Таким образом, часть правительства Шольца вернется во власть. Конкретно это означает, что нынешний курс Германии не будет меняться", - считает политолог.

По его оценке, с учетом последних данных соцопросов, следующий состав бундестага будет четырехпартийным. "Судя по опросам общественного мнения, в бундестаг попадут четыре партии: ХДС/ХСС (30%), АдГ (21%), СДПГ (16%), Зеленые (14%). Остальные партии могут не перепрыгнуть барьер в 5%: СвДП, Левые и Союз Сары Вагенкнехт имеют на сей день по 4% поддержки населения", - отметил Рар.

По мнению аналитика, партия Вагенкнехт пока проявляет себя в предвыборной кампании не особенно эффективно. "Это связано с ее неумением организовать кадровую политику, с нечетким позиционированием по вопросу мира на Украине", - считает эксперт.