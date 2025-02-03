Не менее 900 человек погибли в боях за город Гома на востоке ДРК

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Бои между вооруженными силами Демократической Республики Конго (ДРК) и группировкой "Движение 23 марта" (М23) за город Гома на востоке страны унесли жизни минимум 900 человек, сообщает в понедельник Associated Press со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Ранее западные и местные СМИ передавали, что в боевых действиях погибли, по меньшей мере, 773 человека.

Также по информации ВОЗ, ранения получили 2,9 тыс. человек.

Группировка "Движение 23 марта" M23, отряды которой при поддержке руандийской армии атаковали восток ДРК, на прошлой неделе заявила, что вошла в административный центр провинции Северное Киву - Гому. В М23 не стали останавливать наступление и из Гомы двинулись дальше; под контроль группировки попало еще несколько городов. Теперь группировка направляется в сторону города Букаву - административного центра провинции Южное Киву.

Между тем, по мнению наблюдателей, по мере движения на юг возрастает вероятность столкновений М23 с войсками Бурунди: они присутствуют в ДРК с 2021 года и поначалу боролись на территории ДРК со своими противниками, а в последнее время поддерживают конголезских военных в противостоянии с группировкой.

M23 действует с 2012 года, представляет интересы этнического меньшинства тутси. К этой народности относится нынешний президент Руанды Поль Кагаме: в 1994 году возглавляемый им Руандийский патриотический фронт остановил геноцид руандийских тутси со стороны хуту. Власти Руанды заявляют, что часть организаторов геноцида перебралась в ДРК, вошла в союз с правительством и угрожает тутси, проживающим в ДРК и Руанде.

В то же время правящая партия в Бурунди состоит во многом из хуту. В 1993 - 2005 годах Бурунди пережила гражданскую войну между тутси и хуту, по итогам которой в стране при занятии должностей ввели системы квот для обеих этнических групп. Отношения Бурунди с Руандой стали ухудшаться после того, как в Бурунди обвинили власти Руанды в попытке неудачного военного переворота в 2015 году.

Власти ДРК в свою очередь заявляют, что Руанда использует подконтрольные ей группы для захвата и разработки минеральных богатств ДРК; в частности, речь идет о колумбите-танталите (колтан, колумбо-танталит) - материале для изготовления компонентов многих электронных устройств. 80% известных его запасов находится в Африке, преимущественно на востоке ДРК. Его залежи послужили одной из причин Второй Конголезкой войны (1998 - 2003 годы), от различных последствий которой могли погибнуть до 5,4 млн человек.