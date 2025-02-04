В Демократической Республике Конго повстанцы М23 объявили о прекращении огня

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Повстанческая группировка "Движение 23 марта" (М23), при поддержке руандийской армии захватившая Гому в провинции Северное Киву, ввела в одностороннем порядке режим прекращения огня в Демократической Республике Конго в связи с гуманитарным кризисом, сообщает The Guardian.

"Альянс реки Конго" (AFC), куда входит М23, объявляет о прекращении огня с 4 февраля 2025 года ввиду гуманитарного кризиса, спровоцированного режимом Киншасы (столицы ДРК - ИФ)", - заявил альянс.

Группировка на данный момент не планирует брать под контроль город Букаву - административный центр провинции Южное Киву.

Западные СМИ, однако, ранее сообщали, что под контроль группировки попало еще несколько городов, помимо Гомы, и теперь M23 движется в сторону Букаву.

3 февраля во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что бои между Вооруженными силами Демократической Республики Конго (ДРК) и группировкой "Движение 23 марта" (М23) за город Гома на востоке страны унесли жизни минимум 900 человек. Ранены, по данным ВОЗ, 2,9 тысячи человек.

На минувшей неделе M23 заявила на пресс-конференции в Гоме о намерении дойти до Киншасы, если конголезское правительство не выполнит требований мятежников.

M23 действует с 2012 года, она представляет интересы этнического меньшинства тутси. К этой народности относится нынешний президент Руанды Поль Кагаме: в 1994 году возглавляемый им Руандийский патриотический фронт остановил геноцид руандийских тутси со стороны хуту. Власти Руанды утверждают, что часть организаторов геноцида перебралась в ДРК, вошла в союз с правительством и угрожает тутси, проживающим в ДРК, и Руанде.

Власти ДРК заявляют, что Руанда использует подконтрольные ей группы для захвата и разработки минеральных богатств ДРК; в частности, речь идет о колумбите-танталите (колтан, колумбо-танталит) - материале для изготовления компонентов многих электронных устройств. 80% известных его запасов находится в Африке, преимущественно на востоке ДРК. Его залежи послужили одной из причин Второй Конголезкой войны (1998 - 2003 годы), от различных последствий которой могли погибнуть до 5,4 млн человек.