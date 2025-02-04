Глава МАГАТЭ посетил Украину

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во вторник сообщил, что находится на Украине.

"Я нахожусь на Киевской электрической подстанции, которая является важной частью энергосистемы Украины, необходимой для ядерной безопасности", - написал Гросси в соцсети Х.

30 января в МАГАТЭ сообщали, что на этой неделе планируется смена персонала агентства на Запорожской АЭС. В январе, согласно МАГАТЭ, ротация прошла на Хмельницкой АЭС, Ровненской АЭС, Южно-Украинской АЭС, а также в Чернобыле.

Глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в свою очередь сообщал, что Гросси намерен посетить Россию в первой половине февраля для проведения консультаций по безопасности атомных объектов.